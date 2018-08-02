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Mustafa Cengiz'den Mevlüt Uysal'a ziyaret

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti. Cengiz, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Uysal'a Galatasaray taraftarının trafik sorunundan bahsettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Mustafa Cengiz'den Mevlüt Uysal'a ziyaret
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02 Ağustos 2018 16:38
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'la birlikte Mevlüt Uysal'a ziyarette bulunduğu aktarıldı.

Cengiz'in, Uysal'a isminin yazılı olduğu 7 numaralı Galatasaray forması hediye ettiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'deki 2017-2018 sezonu şampiyonluğundan dolayı Galatasaray'ı kutlayan Mevlüt Uysal'ın, "Türk Telekom Stadı ile ilgili çözülmesi gereken konuları da konuştuk. İstanbul ile ilgili sorunları çözmek görevimiz. Galatasaray Kulübüne yeni sezonda da başarılar diliyorum. Sporda asıl olan, kaynaştırıcı yönü ortaya çıkartmak. Sporun topluma verdiği pozitif enerjiyi ortaya koymak." ifadelerini kullandığı paylaşıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ise, "Sayın Mevlüt Uysal'a bir İstanbullu olarak başarılı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın stadımıza ulaşımı ve maç sonrasında ayrılışı ile ilgili sıkıntıları anlattık. Sağ olsun, kendisi hemen talimat verdi. İnşallah en kısa sürede taraftarımızın stadımıza güven içinde gelişi ve gidişi sağlanacaktır. Sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezon adil, dürüst ve sağlıklı bir şekilde geçer." açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

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