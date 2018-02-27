Mustafa Cengiz'den Hüseyin Aydın'a ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyesi Okan Böke, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı ziyaret etti.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkan Mustafa Cengiz ile yönetici Okan Böke, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a ziyarette bulundu.Görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Musa Arda ve Ziraat Bankası Proje Finansman Bölüm Başkanı Berrin Mahmutoğlu da yer aldı.Mustafa Cengiz, ziyarette Hüseyin Aydın'a 08 numaralı Galatasaray forması hediye etti.