Mustafa Cengiz'den Gomis ve transfer yanıtı

Mustafa Cengiz, Akhisarspor maçının ardından Gomis ve transfer sorusuna kısa bir yanıt verdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kısa bir açıklama yaparak, Akhisarspor'u tebrik ettiğini söyledi.
Cengiz, Gomis'in penaltı kaçırmasıyla ilgili olarak "Futbol bu, her şey var" derken, transfer sorularına ise "Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.
Öte yandan Galatasaray kafilesi mücadelenin ardından stattan ayrıldı.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kısa bir açıklama yaparak, Akhisarspor'u tebrik ettiğini söyledi.
Cengiz, Gomis'in penaltı kaçırmasıyla ilgili olarak "Futbol bu, her şey var" derken, transfer sorularına ise "Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.
Öte yandan Galatasaray kafilesi mücadelenin ardından stattan ayrıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın