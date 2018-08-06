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Mustafa Cengiz'den Gomis ve transfer yanıtı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor maçının ardından iki konuya kısa bir açıklık getirdi.

Kaynak: Haberturk
Mustafa Cengiz'den Gomis ve transfer yanıtı
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06 Ağustos 2018 04:19
Mustafa Cengiz, Akhisarspor maçının ardından Gomis ve transfer sorusuna kısa bir yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kısa bir açıklama yaparak, Akhisarspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Cengiz, Gomis'in penaltı kaçırmasıyla ilgili olarak "Futbol bu, her şey var" derken, transfer sorularına ise "Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

Öte yandan Galatasaray kafilesi mücadelenin ardından stattan ayrıldı.

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