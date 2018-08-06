Mustafa Cengiz'den Gomis ve transfer yanıtı

, Akhisarspor maçının ardından Gomis ve transfer sorusuna kısa bir yanıt verdi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kısa bir açıklama yaparak, Akhisarspor'u tebrik ettiğini söyledi.Cengiz, Gomis'in penaltı kaçırmasıyla ilgili olarakderken, transfer sorularına ise "yanıtını verdi.Öte yandan Galatasaray kafilesi mücadelenin ardından stattan ayrıldı.