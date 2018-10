Mustafa Cengiz'den Gomis, Orman ve F.Bahçe açıklaması

GOMİS'E YANIT VERDİ! FEGHOULI HATIRLATMASI

BAFETIMBI GOMİS NE DEDİ? İŞTE O SÖZLER, TIKLAYIN...

FİKRET ORMAN'IN SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA!

"F.BAHÇELİLER; UEFA'YA DİLEKÇE GÖNDERDİ"

FİKRET ORMAN ÜZERİNDEN TFF'YE MESAJ!

"YAPACAĞIMIZ SIKI GÖRÜŞMELERE GÖRE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemindeki konular hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bafetimbi Gomis'in "Ben ayrılmak istemedim, beni zorla sattılar" açıklamasına yanıt veren Mustafa Cengiz, "Arkadaşlar "Ben hiçbir zaman takımla gitmiyorum. Aynı otelde kalmıyorum. Günü birlik gidiyorum. Futbolcuları tanımıyorum. Gomis bana selam vermedi demedim. Buradan Gomis'e sevgilerimi iletiyorum. Gomis'in yolu açık olsun. Aldığı 150 milyon TL'yi güle güle harcasın. Gomis satılsın, Veli alınsın, şu transfer edilsin, sağ açık, stoper ihtiyacı var" demeyiz. Asla böyle bir olayın içerisine girmeyiz. Galatasaray, Türkiye devidir, dünya devidir. Karar Fatih Terim'in ve ekibine ait. Onları eleştirmek adına bunu söylemiyorum. Sorumluluk her ne olursa ait bize ait. Daha detaylı bakabilirdik, forvet alabilirdik. Gomis'i zorla yollamadık. Feghouli'ye teklif geldi ama gitmedi. Köle mi ki biz zorla gönderelim? Göndermek istediğimiz bir oyuncu vardı biliyorsunuz o da gitmedi." dedi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hakemlerle ilgili eleştirilerinin sorulması üzerine konuşan Mustafa Cengiz, "Birinin canı yanarsa ve bağırıyorsa onu anlayışla karşılamak gerekir. Değerli bir rakibimizin canı yanmışsa ve haklıysa, bunu saygıyla karşılarız. Puanı haksızsa buna üzülürüz. Biz de sezon başında VAR ile kupa kaybettik. Bize göre kırmızı karttı ama çıkmadı ne yapabiliriz? Hakemlerden tek bir şey rica ediyorum, lütfen adalet dağıtmasınlar. Birine kırmızı verdim, diğerine de vereyim yapmasınlar. Hakemler, MHK Başkanı, TFF Başkanı bir futbol kulübünün fanatik taraftarı olabilir. Bu iyi bir şey ancak sahaya çıktığında adaleti şaşıyorsa vay Türkiye'nin haline! Bizim maçlarımızı Fenerbahçeli hakemler yönetebilir, ama adaletli olsunlar. Hakemlerden bir ricam da 9,15'e dikkat etsinler. TFF'den de bozuk saha zeminlerine önlem almasını istiyoruz." diye konuştu.Galatasaray'ın ceza alması için Fenerbahçeli taraftarların UEFA'Ya dilekçe gönderdiğini vurgulayan Mustafa Cengiz "UEFA'ya 4,300 tane dilekçe gitti. Bu herhangi bir kulüpten değil, münferit taraftalar. Onlar da diyor ki 'Siz de bizi şike sürecinde şikayet ettiniz.' Bunlar Avrupalı'yı etkiliyor ama yüzde 100 etkilemiyor. Siz sağlam duvarsanız, yıkılmazsınız." ifadelerini kullandı.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirmesiyle ilgili de sorulan soruya yanıt veren Mustafa Cengiz, "Bizim camia, yıllardır hakemleri eleştirmediğimiz için sosyal medyada bize saygılarını sunuyor. Her canını yanan, her canı yandığında bağırırsa olmaz. Yendiğimde konuşursam rakibi kırarım, yenildiğimizde konuşursam hakemi kırarım. Bunu söylediğimde biz lider değildik. Kasıtlı can yakan olursa, TFF gereğini yapar." diyerek sözlerini noktaladı.UEFA'nın tamamen yanlarında olduğunun altını çizen Mustafa Cengiz, "UEFA Üst Kurulu'na teşekkür ederim. TFF'ye teşekkür ederim. UEFA'nın kendi içinde çatışmaları var. Masaya oturduğumuzda 17-18 kulüp vardı. En kötü sizdiniz, men dediler. Belli bir grup diyor ki 3 yılda 142 milyon Euro zarar etmiş, sen bunu nasıl imzalarsın? Şimdi müthiş gelir var. Ocak ayından bugüne seyirci hasılatımız 134 milyon TL. Müthiş bir takım. UEFA buna baktı. İnşallah sizler de sahip çıkarsanız. Taraftar derken belli bir grubu söylemiyorum. UEFA ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Perşembe günü yapacağımız sıkı görüşmelere göre açıklama yapacağız" şeklinde konuştu.