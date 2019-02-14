  •  
    "G.Saray, Beşiktaş'tan daha iyi, daha istikrarlı"
  •  
    FIFA, Modeste transferi için KARARINI verdi ve...
  •  
    Ve Quaresma açıkladı! Görüşmedeki son karar
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!
  •  
    Victor Moses'ı büyüledi! 'Bu sizi asla yanıltmasın'

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica maçı öncesi konuştu. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

Kaynak: Sporx.com
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2019 20:13
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacakları kritik maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik açıklamalar yaptı.

İlk olarak Benfica maçıyla ilgili TRT Spor'a konuşan Mustafa Cengiz, "Tüm Türk takımları inşallah Avrupa'da başarılı olur. En başarılı olanın da Galatasaray olmasını istiyorum." dedi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!

Fenerbahçe'ye gönderme yapan Mustafa Cengiz, "Kimseye antipatimiz yok. İsterim ki rakip takımlarımın başkanları federasyon başkanı olsun, Ali Koç federasyon başkanı olsun. Yardımcıları da MHK başkanı olsun. Oyunu kurallarına göre oynayacaksak, bundan rahatsız olmam. Kim şampiyon olursa, onu alkışlarım." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasıyla ilgili görüşü sorulan Mustafa Cengiz "Yusuf Namoğlu'nu şahsen tanırım ama başkanlığım süresince asla aramadım. Ceza yediğimde de kimseyi aramadım. Ben her ağzımı açtığımda ceza yedim, rakipler yesin demiyorum. Benim de cezamı kaldırın da, ben de maç seyretmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE'NİN O SÖZÜNE YANIT!

"Fenerbahçe'den Fatih Terim'in 'Hakemler de hata yapabilir' açıklaması için 'kurnazlık' ifadesi kullanıldı, bir şey demek ister misiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Mustafa Cengiz, "Hocamız ironi yaptı. Ona kurnazlık denmez. Şark kurnazlığı başka bir şeydir, ona girmeyelim, orası üzer, kırar. Kimseyi kırmak istemiyorum. Başklarına yapılan hataları da anlayışla karşılarız. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da 1-2 maç isyan etti, 'Lütfen onları da duyun' dedim. Empati yaptım. Biz, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik. Açıklanmayınca yanlış olduğunu söyledik, ceza aldık." diyerek sözlerini noktaladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için