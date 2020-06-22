Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye çok sert Mert Hakan tepkisi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ola Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe'nin anlaştığı haberlerinin ayyuka çıkmasının ardından sert ifadeler kullandı.

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye çok sert Mert Hakan tepkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2020 23:10
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan'a aynı anda talip olduğu haberlerinin manşetleri süslediği bugünlerde, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den "transfer isyanı" geldi

Mustafa Cengiz ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi Mert Hakan ile kendileri anlaşmasına rağmen talip olmasına tepki göstererek, "Galatasaray kime talip olursa o futbolcuya teklif yapılıyor" isyanı yaptı.

Mustafa Cengiz'in sözleri şu şekilde:

"Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara başvuruluyor. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor."

Son çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Mert Hakan ile imza parası da dahil olacak şekilde yıllık 10 milyon liradan fazla bir ücret ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için