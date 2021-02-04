Mustafa Cengiz'den Erencan Yardımcı isyanı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 19 yaşındaki futbolcu Erencan Yardımcı'nın 400 bin euro bedelle Boluspor'a transfer olması sonrasında yapılan eleştiriler hakkında konuştu.
Transfer süreci hakkında konuşan başkan Mustafa Cengiz, "Erencan, nasıl olur da, çok ayıp ediyorlar, 1-2 tweet gördüm rakiplerin taraftarlarından. Siz diyorlar, 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız. Transfermarkt mı oldun, orada da şüpheler var. Siz 100 bin euroluk, menkul gibi değerlendiriyorlar, 4 milyon 200 bine nasıl sattınız diyor. Euro mu, TL mi rakam yok, belirsiz. Köylü kurnazlığı, şark kurnazlığı. Köylüler efendimiz ama benim kastım başka. 400-500 bin euro'ya neden Erencan'ı sordunuz. O da bizim geleceğimiz. Çünkü, oynamak istiyorlar. U16-17 kalktı, rezerv lig harekete geçemedi. Bu futbolcular paslanacak ölecek. Boluspor'da oynarım diyor gidiyor. Öbür Erencan ben Eyüp'te oynarım, forvette boşluk var diyor." dedi.
BEDAVA VERDİK, KİMSE SORMADI
Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram'ı bedava verdiklerini ve kimsenin bir şey sormadığının altını çizen Mustafa Cengiz, "Erencan, hocamızın gelecekleri. Biz bunlara dayanarak Ozan Kabak gibi ilerliyoruz. Bizim en büyük güvencemiz bu gençler. Evvelsi gün bana bir futbolcu geldik. 21 kişilik kadromuzda olan bir futbolcu. Biz bu oyuncuyu, Boluspor'a bedava verdik. Ali Yavuz Kol'u da bedava verdik. 1 kişi sordu mu, rakiplere soruyorum, bizim müzmin muhaliflere soruyorum, onlara da Allah selamet versin. 1 kişi sordu mu Emin Bayram neden bedava Boluspor'a gitti?" şeklinde konuştu.
G.SARAY LİMİTLERİN İÇERİSİNDE KALDI
Galatasaray'ın limitlerin içerisinde kalarak transferler yaptığını dile getiren Mustafa Cengiz, "Yok kardeşim. Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum, ben TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da sordum. 21 kulüp var. Hepsi dinliyor. Açıklayın dedim. Hayır hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim." ifadelerini kullandı.
Transfer süreci hakkında konuşan başkan Mustafa Cengiz, "Erencan, nasıl olur da, çok ayıp ediyorlar, 1-2 tweet gördüm rakiplerin taraftarlarından. Siz diyorlar, 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız. Transfermarkt mı oldun, orada da şüpheler var. Siz 100 bin euroluk, menkul gibi değerlendiriyorlar, 4 milyon 200 bine nasıl sattınız diyor. Euro mu, TL mi rakam yok, belirsiz. Köylü kurnazlığı, şark kurnazlığı. Köylüler efendimiz ama benim kastım başka. 400-500 bin euro'ya neden Erencan'ı sordunuz. O da bizim geleceğimiz. Çünkü, oynamak istiyorlar. U16-17 kalktı, rezerv lig harekete geçemedi. Bu futbolcular paslanacak ölecek. Boluspor'da oynarım diyor gidiyor. Öbür Erencan ben Eyüp'te oynarım, forvette boşluk var diyor." dedi.
BEDAVA VERDİK, KİMSE SORMADI
Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram'ı bedava verdiklerini ve kimsenin bir şey sormadığının altını çizen Mustafa Cengiz, "Erencan, hocamızın gelecekleri. Biz bunlara dayanarak Ozan Kabak gibi ilerliyoruz. Bizim en büyük güvencemiz bu gençler. Evvelsi gün bana bir futbolcu geldik. 21 kişilik kadromuzda olan bir futbolcu. Biz bu oyuncuyu, Boluspor'a bedava verdik. Ali Yavuz Kol'u da bedava verdik. 1 kişi sordu mu, rakiplere soruyorum, bizim müzmin muhaliflere soruyorum, onlara da Allah selamet versin. 1 kişi sordu mu Emin Bayram neden bedava Boluspor'a gitti?" şeklinde konuştu.
G.SARAY LİMİTLERİN İÇERİSİNDE KALDI
Galatasaray'ın limitlerin içerisinde kalarak transferler yaptığını dile getiren Mustafa Cengiz, "Yok kardeşim. Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum, ben TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da sordum. 21 kulüp var. Hepsi dinliyor. Açıklayın dedim. Hayır hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim." ifadelerini kullandı.