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Mustafa Cengiz'den engelli taraftara destek

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Hatay'daki sarı-kırmızılı engelli taraftar Cuma Baykal'ın ihtiyaçlarını karşıladı

Kaynak: AA
Mustafa Cengiz'den engelli taraftara destek
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04 Mayıs 2018 15:27
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Hatay'daki sarı-kırmızılı engelli taraftar Cuma Baykal'ın ihtiyaçlarını karşıladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan video ile gündeme gelen Cuma'ya telefon ve klima hediye edilirken, evinin yenilenme çalışmalarına da destek verildi.

Ayrıca Galatasaray taraftar grubu ultrAslan da 22 yaşındaki Cuma'yı evinde ziyaret ederek, moral verdi.

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