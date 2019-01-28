Mustafa Cengiz'den Divan'da transfer açıklaması

, Divan Toplantısı'nda konuşurkenkonusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.Mustafa Cengiz mali yapı hakkında da konuşurken, transfer konusunda ilginç cümlüler kullandı.Transfer konusuna kısaca değinen Cengiz, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 'bariyer' göndermesine de yanıt verdi veifadelerini kullandı.Mustafa Cengiz, Divan Toplantısı'nda bir kez daha kürsüye çıktı ve son olarakdedi.Mali yapı hakkında da konuşen Cengiz ''Bizim şu anda ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor. Aldığımız her futbolcunun KAP bildirimini yıllardır yapıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Hesaplarımız çok açık ve devlet de görüyor. Rakiplerimiz arasında en iyi durumda olan biziz. Şükür bize efektif ve reel olarak denetleme sonrasında net kara geçtik. UEFA'nın 2M€luk cezası olmasa bu rakam 15 milyon TL olacaktı. Transferlerle ilgili evet gecikmeler oldu, o konuya girmeyeyim şimdi konu başka'' şeklinde konuştu.Duygun Yarsuvat'ınsözlerine de yanıt veren Cengizdedi.