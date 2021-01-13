Mustafa Cengiz'den canlı yayın kararı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00'te canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Cengiz'den canlı yayın kararı!
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13 Ocak 2021 13:01
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, canlı yayında açıklamalar yapacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Ocak 2021 Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te AA, DHA ve İHA muhabirlerinin GSTV'de katılacağı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır." denildi.

Mustafa Cengiz, son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap vermek için GSTV'ye çıkmıştı. 

 


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