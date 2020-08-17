Mustafa Cengiz'den Bernard Mensah açıklaması

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ancak siyah-beyazlılarla anlaşma sağlayan Kayserisporlu Bernard Mensah hakkında, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.



Mustafa Cengiz, "Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın kendisinden habersiz şekilde Bernard Mensah'a mesaj atarak ikna etmeye çalıştığını öğrenen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ganalı orta sahayı Beşiktaş'a kiralama kararı aldı" şeklindeki haberler üzerine konuştu.



"MENSAH, BİZİ ARADI"



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Bernard Mensah için hiç konuşmadım. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile konuşmadım. Söylenenler hakkında ben de şaşırdım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile konuştuk. Bizi suçlamışlar, biz Mensah'ı aramışız! Bir bakmışız ki futbolcu, bizimkileri aramış. Bizim teklifimiz yok." diye konuştu.



"SOKAĞA ATACAK KURUŞ YOK"



Sonrasında Bernard Mensah için görüştüklerini söyleyen Mustafa Cengiz "Bizim arkadaşımız arıyor, 'Beşiktaş anlaştı haberleri var, biz de görüşelim.' Bana geldi olay, 2 milyon 800 bin euro ödenecek, bir sürü para! Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Kuruş yok, atamayız!" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ GİRDİ VE ÇEKİLDİK"



Ayrıca Mustafa Cengiz "Abdurrahim Albayrak aradı, Beşiktaş girdiği için biz çekildik. Biz fiyat yükseltmek için teklif yapmayız. Bizde belgeler var, kimseyi utandırmak istemiyoruz. Bernard Mensah'a başarılar. Bize 'Beceriksiz yönetim' diyorlar. Bizim sokağa atacak paramız yok, desinler." açıklamasını yaptı.



"G.SARAY İSTEMEZSE DİĞERLERİ ALIR"



Ezeli rakiplerine gönderme de yapan Mustafa Cengiz "Tekrar ediyorum bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray'la görüşür, Galatasaray anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir! Kaç katına? O da bizi ilgilendirmez." diye konuştu.



