Mustafa Cengiz'den Belhanda açıklaması: "Hocamızın her şeyden haberi var"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Mustafa Cengiz'den Belhanda açıklaması: 'Hocamızın her şeyden haberi var'
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16 Mart 2021 15:28
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Galatasaray
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi hakkında açıklama yaptı.

Fernando Muslera için düzenlenen imza töreninde Younes Belhanda sorusunu yanıtlayan Mustafa Cengiz "Younes Belhanda kararını yönetim aldı. Sanki hocamızla bir sorun var, onay makamı gibi algılar öyle bir şey yok. Biz hocamızla beraberiz. Hocamızın hemen hemen her şeyinden bilgisi var. Bizim onay makamımız genel kuruldur." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mustafa Cengiz "Fatih Terim ile asla bir sorunumuz yok. Bunu tip söylemleri değer verdiğimiz Galatasaraylı yorumcular da yaptı. Hocayı da zora sokmak istiyorlar. 'Sen neden devreye girmedin?' diyorlar. Bizi zaten beceriksiz ilan ettiler. Hocayı da zor sokmaya çalıştılar ama bu tuzağa düşmedi." ifadelerini kullandı.


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