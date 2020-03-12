Mustafa Cengiz'den Ali Koç göndermesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com
Mustafa Cengiz'den Ali Koç göndermesi
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12 Mart 2020 15:56
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

Koronavirüs önlemleri ile ilgili konuşan Cengiz, Fenerbahçe'nin derbide verdiği sözleri tutmadığını kaydederken, "Ahmet bey ile Kulüpler Birliği'nde beraberdik, sevdiğim bir insan. Hiçbir sorun yok. Başkanlar camialarına karşı da sorumludur, camia alttan forse ediyor. Maçı erteleyelim, maç seyircisiz oynansın, ben şaşırdım. Galatasaray - Beşiktaş maçı tek mi, diğer maçlar iptal mi oldu? Bir şey olmaz. Biz iyi ağırlıyoruz. Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz, ses vermeyeceğiz deyip, hoparlörleri açmıyoruz, Beşiktaş için demiyorum. Camiaları birbirine düşürmeye çalışan provakatörlere karşı herkesi uyanık olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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