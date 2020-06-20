Pandemi sürecinde birçok sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in ciddi rahatsızlığıyla birlikte işler iyi gitmiyor. Yönetimsel krizler arka arkaya gelmeye başladı.



Basketbol şubesinin iki yöneticisi Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı görevlerini bıraktı. Kadın basketbolunun önemli figürlerinden kaptan Işıl Alben, takımdan ayrıldı.



Sözcü Gazetesi'nden Mesut Yıldırım'ın haberine göre; Cengiz gibi bir liderin görevde olmamasından dolayı oluşan olumsuz tablo sarı-kırmızılı camiayı kara kara düşündürüyor. Futbol takımında Muslera'nın ağır sakatlığı derin üzüntü yaratırken Teknik Direktör Fatih Terim'in takımı nasıl ayakta tutacağı merak konusu.



Camianın bir kesiminden Terim için kulüp başkanlığını dile getirenler var. Cengiz'in tedavisi için görevi bırakması gibi bir durum söz konusu olursa yeni bir seçimin yapılması gerektiği düşünülüyor.



