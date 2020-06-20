Mustafa Cengiz yok, Galatasaray'da sıkıntı çok

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in ciddi rahatsızlığı sonrası işler iyiye gitmiyor. Basketbol şubesinde kriz patlak verdi. Futbolda da talihsizlikler tavan yaptı...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Mustafa Cengiz yok, Galatasaray'da sıkıntı çok
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20 Haziran 2020 12:00
Pandemi sürecinde birçok sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in ciddi rahatsızlığıyla birlikte işler iyi gitmiyor. Yönetimsel krizler arka arkaya gelmeye başladı.

Basketbol şubesinin iki yöneticisi Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı görevlerini bıraktı. Kadın basketbolunun önemli figürlerinden kaptan Işıl Alben, takımdan ayrıldı.

Sözcü Gazetesi'nden Mesut Yıldırım'ın haberine göre; Cengiz gibi bir liderin görevde olmamasından dolayı oluşan olumsuz tablo sarı-kırmızılı camiayı kara kara düşündürüyor. Futbol takımında Muslera'nın ağır sakatlığı derin üzüntü yaratırken Teknik Direktör Fatih Terim'in takımı nasıl ayakta tutacağı merak konusu.

Camianın bir kesiminden Terim için kulüp başkanlığını dile getirenler var. Cengiz'in tedavisi için görevi bırakması gibi bir durum söz konusu olursa yeni bir seçimin yapılması gerektiği düşünülüyor.



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