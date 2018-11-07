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Mustafa Cengiz ve Terim'in açıklamaları incelemede

TFF Hukuk Müşavirliği'nin Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili sevk kararlarına tepki gösteren başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları incelemeye takıldı.

Kaynak: Sporx.com
Mustafa Cengiz ve Terim'in açıklamaları incelemede
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07 Kasım 2018 15:33
SPORX ÖZEL - Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe maçının ardından TFF Hukuk Müşavirliği'nin derbi karşılaşmasıyla ilgili dün yaptığı sevkler, Galatasaray camiasında büyük tepkiye neden olurken, sarı-kırmızılı camiada hem yönetimden hem de teknik kadrodan sevklere yönelik gelen açıklamalar, Riva'da yeni sevkleri gündeme getirdi.

Derbi sonrası kulüp resmi sitesinde yapılan açıklamalardan dolayı, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından sevk sonrası kulüp resmi sitesinden yapılan yeni açıklamada TFF Hukuk Müşavirliği'nin incelemesine alındı. Schalke 04 maçı öncesi resmi siteden yapılan açıklamaları da sportmenliğe aykırı bulan TFF'nin Cengiz'i ikinci kez PFDK'ya sevk edeceği öğrenildi.

Bu arada Fatih Terim'in Schalke 04 maçı sonrası "Sevk mi yaptılar, zevk mi yaptılar?" ifadesini kullandığı hem TFF hem hakem Fıat Aydınus hem de Fenerbahçe'ye yönelik açıklamaları da aynı şekilde TFF hukukçularının incelemesine alındı. Terim'le birlikte Mustafa Cengiz'in Almanya'ya giderken havaalanında yaptığı açıklamaları da dikkate alan TFF Hukuk Müşavirliği bugün başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim ile ilgili yeni sevk kararları alabileceği öğrenildi.

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