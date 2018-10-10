Mustafa Cengiz UEFA ile görüşmeye gidiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın (11 Kasım) İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre bu akşam İsviçre'ye gidecek başkan Cengiz,UEFA'nın Nyon'daki merkezinde Ceferin ile bir araya gelecek.
Mustafa Cengiz'e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek.
UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.
MUSTAFA CENGİZ'DEN DİVAN'DA UEFA SÖZLERİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Divan Kurulu toplantısında kısa bir açıklama yaptı.
Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda UEFA ile yapacakları görüşme öncesinde de kısa bir bilgi verdi.
UEFA'nın Galatasaray'ın yanında olduğunu dile getiren Mustafa Cengiz ''UEFA konusunda genel konuşmak zorundayım. UEFA tamamen bizim yanımızda. UEFA üst kurullarını, TFF'ye teşekkür ediyorum. Ama UEFA'nın kendi içinde çatışmaları var. Biz masaya oturduğumuzda incelenen 17-18 kulüp vardı, bize en kötüsü olduğumuz ve men dediler. Biz, 4 ay istedik. Bir grup diyor ki 'Siz 3 yılda 147 möilyon zarar etmiş, 5 düş, 142 milyon euro zarar etmiş. Sen nasıl 4 yıl imzalarsın?' UEFA sahiplenmeye baktı. Biz çakılacakken, ben bir yönetime falan atmıyorum. Eski başkanlarımıza saygılıyım. Biz UEFA'ya gösterdik. Gazeteciler UEFA ile ilgili çok arıyorlar, açmayınca aleyhimde yazıyorlar. Onlarda da böyle bir huy var. UEFA hassas bir konu. Men cezası alabiliriz gibi sözcükler kullanmayalım. Sizi arayabilirler, lütfen yapmayalım. İnan edin bunlar bir şekilde merkeze gidiyor, merkeze gidip alıp herkese rezil edebilirler bizi'' ifadelerini kullandı.
MEHMET HELVACI: "BU SENE MEN OLMAZ"
Mehmet Helvacı, UEFA'nın tekrar yargılama kararıyla ilgili olarak, "Konu en baştan bir kez daha müzakere edilecek. Hukuk kurulunun bazı itirazları var ve bunlar da görüşülecek. Bu çok ağır bir karar. Galatasaray bu sene için her hangi bir ceza alamaz maçlar başladı zaten." dedi.
Açıklamalarına devam eden Mehmet Helvacı "Gelecek sezon için men tehlikesi var. Dikkatli olmak lazım ve ciddi bir durum var, yönetimin bu konuda gereğini yerine getirmesi lazım" ifadesini kullandı.
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre bu akşam İsviçre'ye gidecek başkan Cengiz,UEFA'nın Nyon'daki merkezinde Ceferin ile bir araya gelecek.
Mustafa Cengiz'e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek.
UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.
MUSTAFA CENGİZ'DEN DİVAN'DA UEFA SÖZLERİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Divan Kurulu toplantısında kısa bir açıklama yaptı.
Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda UEFA ile yapacakları görüşme öncesinde de kısa bir bilgi verdi.
UEFA'nın Galatasaray'ın yanında olduğunu dile getiren Mustafa Cengiz ''UEFA konusunda genel konuşmak zorundayım. UEFA tamamen bizim yanımızda. UEFA üst kurullarını, TFF'ye teşekkür ediyorum. Ama UEFA'nın kendi içinde çatışmaları var. Biz masaya oturduğumuzda incelenen 17-18 kulüp vardı, bize en kötüsü olduğumuz ve men dediler. Biz, 4 ay istedik. Bir grup diyor ki 'Siz 3 yılda 147 möilyon zarar etmiş, 5 düş, 142 milyon euro zarar etmiş. Sen nasıl 4 yıl imzalarsın?' UEFA sahiplenmeye baktı. Biz çakılacakken, ben bir yönetime falan atmıyorum. Eski başkanlarımıza saygılıyım. Biz UEFA'ya gösterdik. Gazeteciler UEFA ile ilgili çok arıyorlar, açmayınca aleyhimde yazıyorlar. Onlarda da böyle bir huy var. UEFA hassas bir konu. Men cezası alabiliriz gibi sözcükler kullanmayalım. Sizi arayabilirler, lütfen yapmayalım. İnan edin bunlar bir şekilde merkeze gidiyor, merkeze gidip alıp herkese rezil edebilirler bizi'' ifadelerini kullandı.
MEHMET HELVACI: "BU SENE MEN OLMAZ"
Mehmet Helvacı, UEFA'nın tekrar yargılama kararıyla ilgili olarak, "Konu en baştan bir kez daha müzakere edilecek. Hukuk kurulunun bazı itirazları var ve bunlar da görüşülecek. Bu çok ağır bir karar. Galatasaray bu sene için her hangi bir ceza alamaz maçlar başladı zaten." dedi.
Açıklamalarına devam eden Mehmet Helvacı "Gelecek sezon için men tehlikesi var. Dikkatli olmak lazım ve ciddi bir durum var, yönetimin bu konuda gereğini yerine getirmesi lazım" ifadesini kullandı.
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