Mustafa Cengiz UEFA ile görüşmeye gidiyor

MUSTAFA CENGİZ'DEN DİVAN'DA UEFA SÖZLERİ

MEHMET HELVACI: "BU SENE MEN OLMAZ"

Kulübü Başkanı, yarın (11 Kasım) İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre bu akşam İsviçre'ye gidecek başkan Cengiz,UEFA'nın Nyon'daki merkezinde Ceferin ile bir araya gelecek.Mustafa Cengiz'e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek.UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Divan Kurulu toplantısında kısa bir açıklama yaptı.Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda UEFA ile yapacakları görüşme öncesinde de kısa bir bilgi verdi.UEFA'nın Galatasaray'ın yanında olduğunu dile getiren Mustafa Cengizifadelerini kullandı.Mehmet Helvacı, UEFA'nın tekrar yargılama kararıyla ilgili olarak, "Konu en baştan bir kez daha müzakere edilecek. Hukuk kurulunun bazı itirazları var ve bunlar da görüşülecek. Bu çok ağır bir karar. Galatasaray bu sene için her hangi bir ceza alamaz maçlar başladı zaten." dedi.Açıklamalarına devam eden Mehmet Helvacı "Gelecek sezon için men tehlikesi var. Dikkatli olmak lazım ve ciddi bir durum var, yönetimin bu konuda gereğini yerine getirmesi lazım" ifadesini kullandı.