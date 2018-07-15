Mustafa Cengiz: "Transfer olunca KAP'a bildiririz, hiç merak etmeyin"
Mustafa Cengiz: "Transfer olunca KAP'a bildiririz, hiç merak etmeyin"
Antalya Galatasaraylılar Derneği, kulübün 21'inci şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, değişik illerden dernek başkanları ve dernek üyeleri katıldı.
Antalya Galatasaraylılar Derneği, kulübün 21'inci şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, değişik illerden dernek başkanları ve dernek üyeleri katıldı.