  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..

Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbinin ardından bir trafik kazası geçirdi.

Kaynak: Sporx.com ve Ajanslar
Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2018 10:38
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbinin ardından küçük bir trafik kazası geçirdi.

Gece kulüpten evine dönmekte olan Başkan Cengiz'in şoförünün kullandığı otomobilin, otobanda minibüsle çarpıştığı bildirildi.

Hasar alan araçlarda ciddi yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için