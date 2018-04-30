Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbinin ardından küçük bir trafik kazası geçirdi.
Gece kulüpten evine dönmekte olan Başkan Cengiz'in şoförünün kullandığı otomobilin, otobanda minibüsle çarpıştığı bildirildi.
Hasar alan araçlarda ciddi yaralanmanın olmadığı belirtildi.
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Gece kulüpten evine dönmekte olan Başkan Cengiz'in şoförünün kullandığı otomobilin, otobanda minibüsle çarpıştığı bildirildi.
Hasar alan araçlarda ciddi yaralanmanın olmadığı belirtildi.
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