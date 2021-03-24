Mustafa Cengiz sürpriz isimlerle görüşüyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bomba gibi isimlerle aday olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mustafa Cengiz sürpriz isimlerle görüşüyor
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24 Mart 2021 10:18
Galatasaray'da beklenen Mayıs olağan Haziran kongresi öncesinde saflar sıklaşmaya başladı. Şimdiden dört önemli isim adaylığını açıkladı. Liseliler, Tuncer Hunca, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu arasında bölünecek gibi görünüyor. Liseli olmayan Metin Öztürk bu durumu lehine çevirmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılı camiada gözler bir taraftan da Başkan Mustafa Cengiz'de... Cengiz'in de adaylık çalışması yaptığı bilinirken Hakan Üstünberk, Yiğit Şardan ve Haldun Üstünel gibi önemli isimlerle görüşme halinde olduğu ifade ediliyor.



 


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