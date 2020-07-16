Mustafa Cengiz: "Seçim yok, bırakmıyorum"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulüpte seçim kararı almayacağını dile getirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Mustafa Cengiz: 'Seçim yok, bırakmıyorum'
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16 Temmuz 2020 10:50
Galatasaray'da, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın başını çektiği grup, kongreye gidilmesi talebinde bulundu. Ancak Başkan Mustafa Cengiz buna karşı çıkarak seçim takviminde değişiklik yapmak istemediğini dile getirdi.

Üst üste ameliyat geçiren, buna rağmen Galatasaray'daki görevlerinden bir an olsun el çekmeyen Başkan Mustafa Cengiz, seçime gitme konusunda kendisine baskı yapan yöneticilere net bir cevap verdi.

Cengiz, "Sağlığım yerinde. Galatasaray'da uzun yıllardır normal takvimde seçim yapılmıyor. Bu istikrarsızlığa son vermek iddiasında bulunduk, bunu yapacağız" diye konuştu.

Neden seçime girsin?'
Sarı-kırmızılıların kurullarıyla yapılan toplantıda da "göreve devam" sinyali veren Başkan Mustafa Cengiz'e diğer yöneticiler de destek verdi.

Ancak Albayrak ve Günay gibi güçlü isimlerin yoğun baskısı karşısında Cengiz'in nasıl bir direniş göstereceği merak konusu... Başkana yakın isimler, "Başkanın sağlık verileri iyiye gidiyor. Neden seçime girsin? Gemiyi en son kaptan terk eder" dedi.



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