Mustafa Cengiz resti çekti; "Haftaya gelme"

Başkan Mustafa Cengiz, kendisini istifaya davet edip, yönetim toplantısında konuşulanları Clubhouse'ta anlatan yönetici Mahmut Recevik'e tavrını koydu

Haber; Sabah
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Mustafa Cengiz resti çekti; 'Haftaya gelme'
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21 Nisan 2021 09:53
Galatasaray yönetim kurulu dün toplandı. Geçen hafta Başkan Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen, daha sonra da bu konuşmayı Clubhouse uygulamasında anlatan yönetici Mahmut Recevik büyük tepki görmüştü.

Geçtiğimiz pazar günü denetim, sicil, disiplin kurulları Recevik'i istifaya davet etmiş ve "Galatasaray yönetiminde konuşulan konuları sosyal medya ortamında anlatmanız hoş değil" uyarısında bulunmuştu. Bu olaylardan sonra gözler dünkü yönetim kurulu toplantısına çevrilmişti. Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda Başkan Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'e, "Dostça ayrılalım. İstifa et. Bu sayfa kapansın" dedi. Bunun üzerine Recevik, "Bunu düşüneceğim" yanıtını verdi.

Başkan ise, "Haftaya yapılacak yönetim kurulu toplantısına katılma" diyerek son noktayı koydu.


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