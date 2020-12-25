Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA



"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 24.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



SEVKE NEDEN OLAN AÇIKLAMA



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir.



Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır.



Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır.



Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır.



Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır.



