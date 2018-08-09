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Mustafa Cengiz: ''Önümüzde engeller var''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Mustafa Cengiz: ''Önümüzde engeller var''
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09 Ağustos 2018 15:28
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluğa giden yollarda önlerinde engellerin olduğunu ancak sonuca ulaşacaklarını belirtti.

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği'nin 21'inci şampiyonluk kutlamasına video konferans ile katılan Cengiz, "Süper kupayı kaybetmeleriyle" ilgili olarak, "Kupayı kaybettik ama maçı kaybetmedik" dedi.

"Gördüğünüz gibi şampiyonluğa genel olarak mutluluğa giden yollar genel olarak direkt, düz, gül bahçeleri veya otoban yollar değildir" diyen Başkan Cengiz, "Taşlı, tarlalı, zor yollar da vardır. Galatasaray olarak önümüzde engeller var. Bu engelleri sizlerle birlikte, yönetimimizle birlikte aşacağımızı ve sürekli olarak şampiyonluklara ulaşacağımızı, Galatasaray'ın adını şanlı armayı sürekli olarak ebediyete kadar gönderde tutacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Cengiz, Galatasaray'ın sürekli şampiyon olması için mücadele ettiklerine vurgu yaptı.

"KKTC'YE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ"

Cengiz, KKTC'de yatırım yapılmadığı gerekçesiyle Galatasaray'ın kullanımından alınan arsa ile ilgili de açıklamalar yaptı. Gecede bulunan fanatik Galatasaraylılığıyla bilinen Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'dan, "arsanın yeniden Galatasaray'a verilmesi ricasında bulunan" Cengiz, "Bu arsaya Galatasaray'a yakışan bir yatırım yapacağız" dedi.
Galatasaray, KKTC'de otel ve antreman sahaları olacak bir kompleks yapmak istiyor.

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Mustafa Alkaravlı da, "KKTC'de en fazla taraftarı olan takımın Galatasaray olduğunu" ifade etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Ergün Penbe, Evren Turan ve Kıbrıslı Türk Ahmet Sivri de katıldı.

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