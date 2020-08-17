Omar Elabdellaoui'nin imza töreni, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın katılımıyla gerçekleşti.



Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'nin değerli bir futbolcu olduğunu dile getirerek yeni transferimiz hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Omar Norveç'te doğdu ve büyüdü. Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olympiakos'ta kaptanlık yapmış çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Hoş geldin."



"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"



Fas asıllı Norveçli futbolcu, imzasından sonra yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.



