TAKVİYELER SONRASINDA MUTLU

Galatasaray'da yönetimin yüzü gülüyor…Devre arası transfer döneminin son 48 saatinde bombaları patlatarak, taraftarını mutlu eden Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Mustafa Cengiz'in keyfi yerine geldi. Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu kadroya katarak golcü sorununu çözen Başkan Cengiz, forvet transferi nedeniyle üzerinde oluşan baskıyı da böylece atmış oldu.Yüzü gülmeye başlayan Cengiz'in divan kurulu toplantısında güçlü bir konuşma yapacağı belirtildi.Transfer döneminde aşırı stres nedeniyle yorgun düşen ve hastaneye kaldırılarak serum bağlanan Cengiz'in, taraftarın kendisine yönelik sosyal medyada güzel sözler söylemesine de ayrıca sevindiği belirtildi.Takviyeler sonrasında mutlu olan Mustafa Cengiz'in, önümüzdeki hafta yapılacak olan divan kurulu toplantısına eleştirileri bastırmış şekilde çıkacağı ve etkili bir konuşma yapacağı kaydedildi.