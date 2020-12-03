Mustafa Cengiz: 'Marcao'nun değeri çok yüksek'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor ekranlarında yayınlanan Süper Lig'in en iyileri ödül töreninde açıklamalarda bulundu.



Yılın savunma oyuncusu seçilen Marcao hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "Marcao'nın kişiliğini hiçbir kuruşa satmam. Kulübün hayrına olursa gereken yapılır ama Marcao için hocayla da konuştuk. Fatih Terim'le de aramızda espri yaptık, ikinci ligden gelmişti. Transfer ederken çok eleştiri gelmişti. Geldi, hem oyuncu olarak hem karakter olarak önemli biri. Verdiği ölümüne mücadele, gözünü kırpmadan toplara girmesi bizi çok mutlu etti. Şu anda söylenenler Marcao'nun değeri değil. Belli bir rakama gittiğinde aza mı gitti diyeceğiz" dedi.



Kayıplar sonrası savunma hattının tek suçlu görülmemesi gerektiğini söyleyen Mustafa Cengiz, "Verilen mücadeleyi görüyoruz. Bzen 25 şut atıyorsunuz gol olmuyor, 1'i geliyor bize gol oluyor, bu futbolun gerçeği biz kimseyi suçlamayız" sözlerine yer verdi.



Marcao ise ödülün ardından takım arkadaşlarına, Mustafa Cengiz'e ve Fatih Terim'e teşekkür etti.



