Mustafa Cengiz: 'Mağlup olmak da bir onurdur'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kadıköy'de 1-0 kazandıkları derbi maç sonrası Fenerbahçe tarafından gelen tepkilere yanıt verdi.



Cengiz, "Millet gırgır geçiyor ama illa Pera doğumlu mu olmak lazım. Ben Antepliyim, bununla da gurur duyarım. Ülkemden onur duyuyorum! Galatasaraylı olduğum gibi Antepli olmaktan da onur duyuyorum. Ben de şaşırdım! Fenerbahçe bizim yazımızı kışa çevirmeye çalıştı." dedi.



"VAR GELDİĞİNDEN BERİ YENİLMİYORUZ"



"Mağlup olmak da bir onurdur, mağlubiyeti kabul etmek de onurlu bir davranıştır." diyen Cengiz, "Biz Kadıköy'de 21 yıl kazanamadık, VAR geldiğinden bu yana da yenilmiyoruz" ifadelerini kullandı.



"ALGIYI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Fenerbahçe bize yenildiği için algıyı değiştirmeye çalışması bizi yine yüceltir. Fenerbahçe camiasına asla laf söylemem fakat yönetimlerinin bu tavırlarını tasvip etmiyorum." açıklamasını yaptı.



"4 TANE ALEYHİMİZE KARAR VAR"



Fenerbahçe cephesinin hakem tepkileriyle ilgili eleştirilerine Cengiz, "Hadi kabul ediyorum, kale arkasındaki görüntüye göre golü verdi. Sen bizim penaltımızı vermedim, kırmızı kartı vermedin, bir daha kırmızı kartı vermedin. 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize." sözleriyle yanıt verdi.



