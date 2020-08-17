Mustafa Cengiz: 'Lemina yeniden gündemimizde'

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz basın toplantısında gündemlerinde olmadığını söylediği Mario Lemina konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.İsmi Beşiktaş ile anılmaya başlayan Lemina için sarı kırmızılıların yeniden devreye girdiği ve Gabonlu oyuncunun da 2 milyon Euro'luk ücretini 1.4 milyon Euro'ya kadar indirdiği ortaya çıkmıştı.Yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, Lemina için fikirlerinin değiştiğini söyledi.Sarı kırmızılıların başkanı, "40 milyon euroluk hedefimiz var, bunu tutturmaya çalışıyoruz. Mario Lemina da teknik kadronun talepleri arasında. Sanırım geçen toplantıda yanlış bir şey oldu. Lemina o gün gündemde değildi ama şimdi gündemde. Olur ya da olmaz, önemli olan Galatasaray'ın menfaatleri." dedi.Sarı kırmızılılar Lemina'yı yeniden kiralamak için Southampton Kulübü ile görüşme kararı aldı. Önümüzdeki hafta İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturularak, Gabonlu futbolcuyu 1 yıllığına kiralama için teklif yapılacak. Sakatlığı nedeniyle geçen sezon 16 maç kaçıran 27 yaşındaki Lemina, forma giydiği 28 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Southampton, tecrübeli orta saha oyuncusunu 2017 yılında 17.5 milyon Euro'ya Juventus'tan transfer etmişti.