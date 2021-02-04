Mustafa Cengiz, 'Kafama sıkar giderim'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün geleceğini karartmamak için ne gerekiyorsa onu yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade etti.
KAFAMA SIKAR GİDERİM
"Galatasaray'ın geleceğini karartmam" diyen Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın geleceğini karartmak; bana böyle bir şey nasip olmasın. Ben bunu hissetsem bile binlerce özür dilerim taraftarımdan. Kendimi yok ederim demeyeyim Ahmet Kaya gibi ama kafama sıkar giderim" dedi
GALATASARAY DÜRÜSTTÜR, ŞEFFAFTIR
Galatasaray'ın değerleri gereği her zaman dürüst ve şeffaf davrandığını ifade eden Mustafa Cengiz, "Ben bir kulum. Her gün, her saat hata yapabilirim. Galatasaray'ın aleyhine, bu manevi armaya kimse ihanet ettiremez. İşimde acı iflaslar yaşadım. Arkamdan çok hançerlendim. Galatasaray'a her şey feda olsun. Tüm yöneticilere, taraftarlara da dilerim. Taraftarlarımız da öyle. Yağmur, çamur, kar... Maça gelecek para var, dönecek yok. Ben bu insanlara ihanet edemem. Yapamadığıma inandığım anda... Bu bir kapasite meselesi, yapamayabilirim. Bazı kısım muhalefet bizi beceriksiz görüyor. Biz yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray bir dürüstlük abidesi olmak durumundadır." şeklinde konuştu.
KAFAMA SIKAR GİDERİM
"Galatasaray'ın geleceğini karartmam" diyen Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın geleceğini karartmak; bana böyle bir şey nasip olmasın. Ben bunu hissetsem bile binlerce özür dilerim taraftarımdan. Kendimi yok ederim demeyeyim Ahmet Kaya gibi ama kafama sıkar giderim" dedi
GALATASARAY DÜRÜSTTÜR, ŞEFFAFTIR
Galatasaray'ın değerleri gereği her zaman dürüst ve şeffaf davrandığını ifade eden Mustafa Cengiz, "Ben bir kulum. Her gün, her saat hata yapabilirim. Galatasaray'ın aleyhine, bu manevi armaya kimse ihanet ettiremez. İşimde acı iflaslar yaşadım. Arkamdan çok hançerlendim. Galatasaray'a her şey feda olsun. Tüm yöneticilere, taraftarlara da dilerim. Taraftarlarımız da öyle. Yağmur, çamur, kar... Maça gelecek para var, dönecek yok. Ben bu insanlara ihanet edemem. Yapamadığıma inandığım anda... Bu bir kapasite meselesi, yapamayabilirim. Bazı kısım muhalefet bizi beceriksiz görüyor. Biz yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray bir dürüstlük abidesi olmak durumundadır." şeklinde konuştu.