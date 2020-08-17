Mustafa Cengiz, Kaan Ayhan sorusuna cevap vermedi

Sassuolo'ya resmen imza atan Kaan Ayhan için Başkan Mustafa Cengiz'e soru soruldu.

Haber; Sporx.com
Mustafa Cengiz, Kaan Ayhan sorusuna cevap vermedi
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17 Ağustos 2020 14:20
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya resmen imza atan Kaan Ayhan için Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'e soru yöneltildi.

Galatasaray Kulübü ile Magdeburger Sigorta arasında yapılan futbol takımının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanında konuşan Mustafa Cengiz'e sarı kırmızılıların Kaan Ayhan'ı neden alamadığı soruldu.

"Kaan Ayhan için parayı mı denkleştiremediniz, sorun neydi?" şeklinde soruya cevap vermek istemeyen Mustafa Cengiz, "Soru sormak da özgür, cevap vermemek de özgür." dedi.

Oyuncunun 2 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle transferi noktalayan Sassuolo, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği oyuncuda mutlu sona ulaşmıştı. Bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 34 maça çıkan Kaan, 2 gol atıp 3 asist yapmıştı.



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