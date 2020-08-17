Mustafa Cengiz, Kaan Ayhan sorusuna cevap vermedi

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya resmen imza atan Kaan Ayhan için Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'e soru yöneltildi.Galatasaray Kulübü ile Magdeburger Sigorta arasında yapılan futbol takımının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanında konuşan Mustafa Cengiz'e sarı kırmızılıların Kaan Ayhan'ı neden alamadığı soruldu.şeklinde soruya cevap vermek istemeyen Mustafa Cengiz,dedi.Oyuncunun 2 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle transferi noktalayan Sassuolo, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği oyuncuda mutlu sona ulaşmıştı. Bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 34 maça çıkan Kaan, 2 gol atıp 3 asist yapmıştı.