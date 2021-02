Mustafa Cengiz: 'İrfan Can için uçurum yoksa neden pazarlık yapmadın?'

Başkanıtransferiyle ilgili bir kez daha konuştu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a mesaj yolladı. (İşte Cengiz'in tüm sözleri, TIKLAYIN) Gümüşdağ'ın bonservis için yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Cengiz, "İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Biz sadece transferle ilgili sorular sorduk. Hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Ben sadece sordum. Ben Sadece sorular sordum, TFF'ye sordum, rakibe sordum. Bana 10 milyon € dediniz, şimdi 7 milyon € diyorlar. O zaman arada uçurum yok, neden benimle pazarlık etmedin? Emre Belözoğlu muhatabım değil. Galatasaray'a hizmet etmiş birisi. O ne dedi, bu ne dedi diye bakamam. Abdurrahim Bey, kendi duyguları içinde bir şeyler söylemiş olabilir. Demek onun da bildikleri var." ifadelerini kullandı.Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili, "İrfan'ı Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'de Ali Koç çok istedi. Başkan Ali Koç'la üç kez görüştük. Üçüncü konuşmasında ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık.Sayın Cengiz'e de anlattım. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Ben bırakırsam, borç beni bırakmaz. İrfan Can satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü." demişti.