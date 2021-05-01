Mustafa Cengiz'in kozu: Yiğit Şardan ve Haldun Üstünel

Yönetimini büyük ölçüde değiştirerek başkanlığa devam etmeyi düşünen Mustafa Cengiz, camiada ağırlığı bilinen iki ismi ikna etmeye çalışıyor

Haber; Sabah
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Mustafa Cengiz'in kozu: Yiğit Şardan ve Haldun Üstünel
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01 Mayıs 2021 11:52
Seçim tarihi 29 Mayıs olarak açıklanan Galatasaray'da adaylar listelerini 7 Mayıs'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Türkiye'de yasakların başlamasıyla Dernekler Masası'ndan kulübe gelecek son yazı bekleniyor. Yaşanan belirsizliğe rağmen Mustafa Cengiz mesaisine tam gaz devam ediyor.

Kulüp çalışanlarının hepsi için izin kağıdı çıkaran Cengiz, başkanlığa devam etmeyi düşünüyor ve yeni liste hazırlıyor. Başkanın camiada ağırlığı bilinen eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Yiğit Şardan'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Cengiz'in yeni yönetiminde Levent Karadeniz, Ömer Akad, Emir Otluoğlu ve Mehmet Bilen'in yer alması bekleniyor. Mevcut yönetimden Kaan Kançal, İlber Aydemir, Metin Karakaya ve Dilek Kutlu ile yola devam edeceği öngörülen Cengiz, artık Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket etmiyor.

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