Mustafa Cengiz'in beyninde tümör

Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in çekilen MR sonrasında beyninde tümör tespit edildi. Cengiz'e gün içerisinde beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Mustafa Cengiz'in beyninde tümör
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11 Ağustos 2021 13:47
Dün sabah yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edildi.

Cengiz'in beynindeki lezyon nedeniyle bugün yeniden saat 16:00'da beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.

Rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri ile alakalı yapacağı basın açıklamasını iptal etmişti.


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