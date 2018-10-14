Mustafa Cengiz: 'İlklerin takımı olmaya devam..'

Kulübü Başkanı, sarı-kırmızılı kulübün voleybol takımının altyapısında görev yapan sporcularla buluştu.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Mustafa Cengiz dün Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A takım forması giyen Beren Yeşilırmak ile yine altyapılarda Galatasaray forması giyen Özge Arslanalp, Enes Alperen Baytuk ve Buğra Ertaş ile beraber GSTV'ye röportaj verdi.Galatasaray Kulübünün altyapılarda 1500'e yakın gence hizmet verdiğini vurgulayan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:"Galatasaray Spor Kulübü, diğer büyük kulüplerimizin de yaptığı gibi altyapılarda 1500'e yakın gencimize eğitim vermektedir. Bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığının ve Gençlik ve Spor Bakanlığının görevlerine destek olmaktadır. Ben Beren kızımızın da Kadın Voleybol Takımımızın Dinamo Bükreş'i 4-0 yendiği maçta forma giydiğini dün öğrendim. Kendisi henüz 13 yaşında olmasına rağmen, A takım ile maça çıkıyor. Kızımızı yürekten kutluyorum. Japonya'da düzenlenen Voleybol Dünya Şampiyonası'nda, Galatasaray'dan 3 sporcu bulunuyordu. Galatasaray her zaman olumlu ilklerin takımı olmaya devam edecek. Hiçbir zaman da olumsuz ilklerin takımı olmayacağız diye umuyorum."A takım forması giyen Beren Yeşilırmak ise maçta çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Dünkü maçta çok heyecanlıydım. İlk defa böyle büyük bir maça çıkıyordum. Elimden geldiğince takım arkadaşlarıma ayak uydurmaya çalıştım. Ataman hocam ve takımdaki ablalarım da çok yardımcı oldu. Çok güzel bir duyguydu. Hedefim A takıma çıkıp profesyonel olmak." ifadelerini kullandı.