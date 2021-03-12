'Mustafa Cengiz ile Terim arasındaki ipler kopma noktasında'

Türkiye Gazetesi'nde Yalımcan Sarpyel'in haberine göre;

Galatasaray'da Younes Belhanda defteri, oyuncunun yönetimi hedef alan açıklamaları sonrası kapandı. Bu ayrılık sarı kırmızılı camiayı ikiye böldü.Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki ipleri bir defa daha gerdi. Bugüne kadar çokça kopma noktasına gelen ilişkiler bir şekilde tatlıya bağlandı. Ancak, şampiyonluk yarışı yapılırken ve bitime sadece 12 maç kalmışken Faslı yıldızın idari kararla gönderilmesi Fatih Terim'i belki de en çok sinirlendiren olay oldu.Yaklaşık üç yıldır görevde olan Mustafa Cengiz, daha önce birçok defa Fatih Terim ile karşı karşıya geldi. Bu çok da uzun sayılmayacak zaman diliminde tecrübeli teknik adam istifanın eşiğine kadar da geldi. Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi de ise yaşanan en şiddetli olaylarda beşinci vaka oldu.Fatih Terim'in yaşanan bu olay sebebiyle keyfinin bir hayli kaçmış olmasına rağmen, takımın olumsuz etkilenmemesi adına sezon sonuna kadar görevinin başında olacağı ve mayıstaki seçimlerin sonucuna göre geleceği hakkında karar vereceği öğrenildi.