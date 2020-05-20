Mustafa Cengiz ikinci kez dede oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci kez torun sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Pelin-Sarper Cengiz çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Cengiz ailesini tebrik eder; hayata gözlerini yeni açan Mila Cengiz'e ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Pelin-Sarper Cengiz çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Cengiz ailesini tebrik eder; hayata gözlerini yeni açan Mila Cengiz'e ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın