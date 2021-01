Mustafa Cengiz: 'Her an transfer açıklayabiliriz'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV ekranlarında transfer mesajı verdi.Her an transfer açıklayabileceklerini ve İrfan Can için görüştüklerini söyleyen Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı;"Hocamızın transfer istekleri açık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün de görüşmelerimiz oldu. Bizim verme gücümüzle karşı tarafın istediğinde baya fark var. Karşı taraf da iyi niyetli, onlar da haklı. Empati de yapmalıyız. İnşallah bir noktaya geliriz. Taraftar emin olsun, biz yatmıyoruz. Dünyamız Galatasaray. Oğlum, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey de işin içinde. Biz hayatımızı veriyoruz. Hastalık anlamında demiyorum. Yusuf ameliyat oldu, Abdurrahim Bey'in rahatsızlıkları oldu. Herkes ömrünü veriyor.""Her an transfer ilan edebiliriz. Ancak benimle, bizimle fotoğraf çektirmeden ve KAP'ta açıklanmadan hiçbir transfere inanmayın. Bütün söylenenler yanlış. Ağzımızdan duymadığınız sürece inanmayın. Transfer çalışmaları devam ediyor. Her gün, her saat bir şey olabilir."