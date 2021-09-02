Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz için kritik 72 saat…



Uzun süredir tedavi gören Mustafa Cengiz'in bu sabaha karşı geçirdiği nöbet sonrasında ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı.



Uyutulan ve sedasyon halinde olan Başkan Mustafa Cengiz için doktorlar, 72 saatlik sürecin çok önemli olduğunu belirtti.



Sporx olarak Mustafa Cengiz'e acil şifalar diliyoruz.



