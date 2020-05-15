Geçtiğimiz hafta başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Başkanımız Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da Mustafa Cengiz'i yalnız bırakmadı.Hastane çıkışında her şeyin kontrol atında olduğunu belirten Mustafa Cengiz, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Uğur Türe'ye de teşekkür etti.Çok mutlu olduğunu ifade eden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Uğur hocama çok teşekkür ediyoruz, ekibine ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Hocamın eline sağlık, Allah razı olsun. Mutlu ayrılıyoruz. Çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başkanımız evinde istirahate çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren hep Galatasaray dedi. Başka da bir şey demedi. En ufak sorunları bile teker teker bize anlattı çözmeye çalıştı, çözdü." şeklinde konuştu.Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, "Hocamıza teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir operasyon oldu. Sayın Başkanımız bugün taburcu oldu. Galatasaray camiasına müjdeler olsun. Bundan sonra el birliğiyle yönetim olarak tekrar Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar camiamız adına Uğur hocama teşekkür ediyorum en kalbi saygılarımı sunuyorum." dedi.Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Uğur Türe, "Gördüğünüz gibi Başkan çok iyi durumda. Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdi. 3 adet beyincikte ve beyin sapında tümörü vardı tamamen çıkardık. Çok iyi durumda şimdi evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra kemoterapi süreci var. Bu gidişle bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim ben. Kolay ameliyat yok. Bu biraz daha zordu. Çok iyi görünüyor, nazar değmesin. Uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nu toplamaya başladı. Her gün toplantı yaptı. Ben de onu yasakladım. Moralinin yüksek olması sağlığına en büyük destek. Çok iyi durumda. İnşallah böyle gidecek." ifadelerini kullandı.