Mustafa Cengiz hastalığı ne, neden ameliyata alındı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide kanaması hastalığı nedeniyle için acil olarak ameliyata alındı.

18 Mayıs 2020 13:48
Mustafa Cengiz hastalığı ne, neden ameliyata alındı
Kısa bir süre önce beyin ameliyatı olan ve taburcu edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yeniden ameliyata alındı.

MUSTAFA CENGİZ'İN HASTALIĞI NE
Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in, mide kanaması sebebiyle ameliyata alındığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da hastanede oldukları öğrenildi.

Öte yandan Nişantaşı'nda bir hastanede ameliyata alınan Mustafa Cengiz'i sabah saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.

Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşında, aslen nereli?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve işadamı Mustafa Cengiz'in hayatı merak ediliyor. Ocak 2018'de Galatasaray'ın başkanı olarak seçilen Mustafa Cengiz daha önceden bürokrat olarak da görev yapmıştır. Mustafa Cengiz'in hayatı hakkındaki tüm detaylar...



MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz, 25 Aralık 1949 Gaziantep (Nizip) doğumlu Türk iş adamı ve eski bürokrat. 37. ve şu anki Galatasaray SK başkanıdır.

Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliği'nde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA genel müdürlüğünü yaptı. 12 Eylül Darbesinden sonra memuriyetten ayrılarak Ortadoğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası'nda genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.



Diğer Haberler

Fatih Terim'in yeni planı: Elmander & Riera Galatasaray

Fatih Terim'in yeni planı: Elmander & Riera
Galatasaray'da çarşamba test, perşembe rota Florya Galatasaray

Galatasaray'da çarşamba test, perşembe rota Florya
Mbaye Diagne'den tatil rekoru: 10 ay! Galatasaray

Mbaye Diagne'den tatil rekoru: 10 ay!
Koronavirüs salgınında son 24 saat Gündem

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bayram hangi gün, bayramda 9 gün tatil olacak mı? (19 Mayıs Salı) Gündem

Bayram hangi gün, bayramda 9 gün tatil olacak mı? (19 Mayıs Salı)
2020 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (19 Mayıs Salı) Gündem

2020 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (19 Mayıs Salı)
2020 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı ve yeni fiyat listesi (19 Mayıs Salı) Gündem

2020 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı ve yeni fiyat listesi (19 Mayıs Salı)
Sigaraya zam, Mayıs 2020 sigara fiyatları, Yeni sigara fiyatları (19 Mayıs Salı) Gündem

Sigaraya zam, Mayıs 2020 sigara fiyatları, Yeni sigara fiyatları (19 Mayıs Salı)
Zamlı sigara fiyatları, yeni sigara fiyatları (19 Mayıs Salı) Gündem

Zamlı sigara fiyatları, yeni sigara fiyatları (19 Mayıs Salı)
Daha fazla göster
1

Erzurumspor'da 11 kişi taburcu edildi!
2

New York'ta spor etkinlikleri taraftarsız başlayabilecek
3

Yunanistan'da futbol, 6 Haziran'da başlıyor!
4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
5

Cumhurbaşkanı'ndan davet 19:19'da herkes camlara
6

Cumhurbaşkanı açıkladı: İşte seyahat yasağının devam ettiği 15 şehir
7

Cumhurbaşkanı okulların kapandığını açıkladı
8

Cumhurbaşkanı açıkladı! Bayram döneminde sokağa çıkmak yasak
9

Miroslav Stoch: "Türkler sayesinde kazandım"
10

Edu Dracena: "Fenerbahçe'deki o kadro, Türkiye'de tarihe geçti"
yukarı ok