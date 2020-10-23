Mustafa Cengiz: 'Galatasaray'a savaş açıldı'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibe karşı bir cephenin oluştuğunu ve buna rağmen şampiyon olacaklarını belirtti.



Kendilerine transfer baskısı yapıldığını söyleyen Cengiz, "Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım. Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye. Biz bu sezon 38. kupamızı alacağız. Taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray, dünyanın en büyük sivil toplum ve futbol kulüplerinden biridir." ifadelerini kullandı.



