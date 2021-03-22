Seçim havasına giren Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı. 399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi.



"İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir" ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde, "Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın" dedi.



Bir yıl önce ciddi ameliyatlar geçiren Mustafa Cengiz, Galatasaray sayesinde hayata tutunduğunu da sözlerine ekledi.



PANDEMİ NEDENİYLE SEÇİM HAZİRANA ERTELENEBİLİR



Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.



Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti. Başkan Cengiz de Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay-Kaan Kançal'ın yer aldığı yönetimine yeni isimler ekleyip adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.



