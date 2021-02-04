Mustafa Cengiz, 'Fenerbahçe transferde şeffaf değil'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin transfer süreçlerinde şeffaf davranmadığını iddia etti.



FENERBAHÇE ŞEFFAF DEĞİL



Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için 10 milyon euro ödeyip, 7 milyon euro açıkladığını iddia eden Mustafa Cengiz, "Hiçbir transferi açıklamıyorlar. Biz Erencan'ı 4.2 milyon TL'yi açıkladık. Dürüstlük, şeffaflık eleştiriliyor. 7 milyon dedi rakibimiz, fark ödemeyi 11 milyon euro'dan sonra yaptı. Toplama çıkarma yapın. İlkokul 2. Bana 10 deniyor, 7 açıklanıyor" dedi.



MENSAH, BEŞİKTAŞ, GALATASARAY



Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Mensah'ı aldığı süreçte futbolcularının kendilerine teklif edildiğini ancak bu süreçe Beşiktaş dahil olduğu için girmediklerini dile getiren başkan Cengiz, "Allah büyük. Biz pazarlık arttırmadık. Biz mesela Mensah transferine girmedik. Ancak, ihale bize kaldı. Teklif bile vermedik. Menajerleri araya girdi. Sevgili Çebi'ye anlattım, çok ayıp işler yaptı. Eğer Beşiktaş masadaysa biz çekiliriz dedim" şeklinde konuştu



