Kaprise taviz yok

"Santrafor isterdim" diyen G.Saray Teknik Direktörü, "Ozan'a kramp girdi, 'kal' dediğim için oynadı. Bu önemli mesaj" ifadeleriyle bütün takıma 'karakter' hatırlatması yaptı.Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile berabere kalınan maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tarihî bir basın toplantısına imza attı.Terim, hem takıma, hem yönetime ciddi mesajlar verdi. Bu mesajların yankısı perşembe günü de devam etti. "Muslera seviyesinde hangi bölgeye oyuncu isterdiniz" sorusuna "Santrafor" cevabını veren tecrübeli teknik adam, sezon başında Gomis'i satıp forvet almayan yönetime adeta ocak ayında bu durumun telafi edilmesinin şart olduğunu hatırlattı.Terim'in basın toplantısını izleyen Başkan Mustafa Cengiz'in de kurmaylarına şimdiden santrafor konusunda yoğun bir mesai harcamaları direktifini verdiği öğrenildi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in mevcut kadrosundaki isimlere Ozan Kabak'tan yola çıkarak verdiği mesajlar çok daha sertti."Sezon başından beri hayal kırıklığı yaşadığımız bazı oyuncular var" diyen Fatih Terim "Maçta Ozan'ın bacağına kramp girdi, bu çok normal ama o vaziyette oynamaya devam ediyor, kalacaksın dediğim için oynadı. Bu çok önemli bir mesaj herkese. Bir oyuncu devamlı sakatlanıyorsa profesyonellik anlayışını sorgulayacaksınız. Herkes imzayı atarken haftada 3 maç oynayacağını biliyor" diye konuştu. Maçtan sonra yardımcılarına da dert yanan Terim, "Bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım" ifadelerini kullandı.