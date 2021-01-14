Mustafa Cengiz, 'Fatih hoca bu kadroyla şampiyon oluruz diyor'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile Türk Telekom Stadı'nda bugün yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.



Fatih Terim ile yola devam edeceklerini ifade eden Mustafa Cengiz, transferin olmazsa olmaz olmadığını Fatih Terim'in de bu kadroyla şampiyon olabileceklerine inandığını dile getirdi.



HOCAMIZ ŞAMPİYON OLURUZ DİYOR



"Mayıs'tan sonrasına çek yazarım, İrfan'ı da diğerini de alırım. Bana engel olabilecek var mı? Kim engel olabilir. Bana bunu öldürseler yapmam. Bana beceriksiz desinler. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Hocamızla da konuştuk, aslan gibi... Hocamız da diyor ki 'Olursa olur, olmazsa da bu kadroyla şampiyon oluruz"



HOCAMIZIN İSTEKLERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ



"Hocamızın dediği isimler için çalışmalarımız sürüyor. Çok değerli oyuncularımız var. Kadromuzda olan herkes çok önemli. Gençlerin mücadelesi de beni çok mutlu ediyor. Hocamız da gençleri monte etti. Keşke Kerem penaltıyı kaçırmasaydı, ben kaçırsaydım. Hoca da az önce öyle söyledi. Hepsine güveniyoruz. Falcao, Muslera hepsine güveniyoruz. Kalecilerimiz de kötü değil, bir bakıyorsunuz maçı çeviriyorlar. Pazar günü ölümüne oynayacağız. Kıran kırana geçecek, hak eden kazansın. Tabii ki hak eden Galatasaray olacak."



