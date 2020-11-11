Mustafa Cengiz: 'Falcao bir tanedir'

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao ile ilgili konuştu ve futbol takımının oyunuyla ilgili mesaj yolladı.Zaman zaman eleştirilen Kolombiyalı golcü için mesaj veren başkan, "" ifadelerini kullandı.Kötü oyununun sorumlusunun da kendisi olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Çok iyi oynadığımız maçlarda, mesela Başakşehir, müthiş oynadık ama 1-1 berabere kaldık. Futbol bir seyir zevki. Ben isterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. 8 diğer takıma, 9 diğer takıma, 7 diğer takıma atalım, ben de böyle istiyorum. Hayaller başka, gerçekler başka. Diğer takımlar da müthiş oynuyor. Ankaragücü maçı mesela, taraftarımız kızdı ama karşı takıma da saygı duyun.Serzeniş olarak demiyorum, gerçek yöneticilik budur." dedi.