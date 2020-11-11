Mustafa Cengiz: 'Falcao bir tanedir'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao ile ilgili konuştu ve futbol takımının oyunuyla ilgili mesaj yolladı.
Zaman zaman eleştirilen Kolombiyalı golcü için mesaj veren başkan, "Falcao bir tanedir, devam edecek. Benim büyük futbolcularım, en değerli varlıklardır. Kızabiliriz, öfkelenebiliriz ama bizim için mücadele ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Kötü oyununun sorumlusunun da kendisi olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Çok iyi oynadığımız maçlarda, mesela Başakşehir, müthiş oynadık ama 1-1 berabere kaldık. Futbol bir seyir zevki. Ben isterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. 8 diğer takıma, 9 diğer takıma, 7 diğer takıma atalım, ben de böyle istiyorum. Hayaller başka, gerçekler başka. Diğer takımlar da müthiş oynuyor. Ankaragücü maçı mesela, taraftarımız kızdı ama karşı takıma da saygı duyun. Bir sürü oyuncu transfer ediyorsunuz ama yeniliyorsunuz. Hata teknik direktörde mi, yönetimde mi? Sizin kusurunuz, suçunuz yoksa bile yönetimseniz, siz sorumlusunuzdur. Ben kötü oyundan da, yanlış transferlerden de sorumluyum. Serzeniş olarak demiyorum, gerçek yöneticilik budur." dedi.
MUSTAFA CENGİZ'İN TÜM SÖZLERİ, TIKLAYIN
Zaman zaman eleştirilen Kolombiyalı golcü için mesaj veren başkan, "Falcao bir tanedir, devam edecek. Benim büyük futbolcularım, en değerli varlıklardır. Kızabiliriz, öfkelenebiliriz ama bizim için mücadele ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Kötü oyununun sorumlusunun da kendisi olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Çok iyi oynadığımız maçlarda, mesela Başakşehir, müthiş oynadık ama 1-1 berabere kaldık. Futbol bir seyir zevki. Ben isterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. 8 diğer takıma, 9 diğer takıma, 7 diğer takıma atalım, ben de böyle istiyorum. Hayaller başka, gerçekler başka. Diğer takımlar da müthiş oynuyor. Ankaragücü maçı mesela, taraftarımız kızdı ama karşı takıma da saygı duyun. Bir sürü oyuncu transfer ediyorsunuz ama yeniliyorsunuz. Hata teknik direktörde mi, yönetimde mi? Sizin kusurunuz, suçunuz yoksa bile yönetimseniz, siz sorumlusunuzdur. Ben kötü oyundan da, yanlış transferlerden de sorumluyum. Serzeniş olarak demiyorum, gerçek yöneticilik budur." dedi.
MUSTAFA CENGİZ'İN TÜM SÖZLERİ, TIKLAYIN