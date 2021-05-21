Mustafa Cengiz'den Muhammed transferi kararı

Mustafa Cengiz, tekrar seçilse de seçilmese de Mustafa Muhammed'in transferine önem veriyor. Cengiz, Bonservis rekorunu kırmasını beklediği Mustafa Muhammed'i Galatasaray'a kazandıran başkan olarak anılmak istiyor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Mustafa Cengiz'den Muhammed transferi kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2021 09:27
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in üzerinde en hassasiyetle durduğu transfer konusunun, Mustafa Muhamed'le ilgili olduğu öğrenildi. Mısırlı forvetin sonraki transferiyle Türkiye'de bir rekor kıracağını düşünen Cengiz'in, başkanlık koltuğunda kalsın ya da kalmasın, genç oyuncunun bonservisini almak istediği belirtiliyor.

Yıl sonuna kadar satın alma opsiyonu 4 milyon Dolar ile Galatasaray'da olan Muhammed transferini Cengiz'in, en kısa sürede bitirmeyi hedeflediği ifade edildi. Diğer taraftan, St. Etienne'in Galatasaray'ın opsiyonu kullansa bile teklif yapmayı planladığı ileri sürülüyor.

Fransız gazetelerinin bir başka iddiasına göre, Marsilya da Muhammed'i takibe aldı. Mısırlı'nın bonservis sorununun çözülmesi halinde, 20 milyon Euro'luk teklif yapılacağı belirtildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.