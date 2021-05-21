Mustafa Cengiz'den flaş açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında aday olmayı düşünmediğini söyledi ancak basın toplantısı bitiminde flaş bir ifade kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Cengiz'den flaş açıklama
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21 Mayıs 2021 17:14
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2 saat 15 dakika süren basın toplantısında aday olmayacağını açıklarken; basın toplantısından sonra flaş bir açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz basın toplantısı sırasında "Abdürrahim Bey'e, Yusuf Bey'e ve Kaan Bey'e aday olmasını söyledim ama istemiyorlar. Teklifim sürüyor. Bu seçimde de iptal olayı büyük ihtimal. Çok ciddi bir kapanma geçiriyoruz. Küt diye açınca pik yapma tehlikesi var diyorlar. Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

"DOKTORLARI VE AİLEMİ DİNLEMEYECEĞİM"

Basın toplantısı bittikten sonra basın mensuplarına flaş bir açıklama yapan Mustafa Cengiz "Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim. Benim amacım Galatasaray başkanı olarak ölmekmiş" öyle diyorlar, inşallah öyle olur." diyerek yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

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