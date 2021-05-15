Mustafa Cengiz'den adaylık hazırlığı

Galatasaray şampiyonlukta iddialı hale gelince yönetime destek arttı. Yaklaşık 500 üye, başkan Mustafa Cengiz'in yine aday olması için dilekçe imzaladı

Haber; Sabah
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Mustafa Cengiz'den adaylık hazırlığı
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15 Mayıs 2021 11:35
Galatasaray Yönetim Kurulu, yasaklar kalkar kalkmaz yeni seçim tarihini açıklayacak ve kulüp 25 gün içinde kongreye gidebilecek.

Bu duruma hazırlık yapan yaklaşık 500 üyenin Mustafa Cengiz'in başkanlığa aday olması yönünde dilekçeye imza attığı ortaya çıktı.

Daha önce adaylığını koymayacağını açıklayan Cengiz'in sezonu ilk 2'de bitirmeleri halinde seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkan'ın imzaları hazır ve listesi için isimler konuşuluyor.
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