Mustafa Cengiz'den adaylık hazırlığı

Galatasaray Yönetim Kurulu, yasaklar kalkar kalkmaz yeni seçim tarihini açıklayacak ve kulüp 25 gün içinde kongreye gidebilecek.



Bu duruma hazırlık yapan yaklaşık 500 üyenin Mustafa Cengiz'in başkanlığa aday olması yönünde dilekçeye imza attığı ortaya çıktı.



Daha önce adaylığını koymayacağını açıklayan Cengiz'in sezonu ilk 2'de bitirmeleri halinde seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkan'ın imzaları hazır ve listesi için isimler konuşuluyor.