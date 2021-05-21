Galatsaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün 14.30'da kameralar karşısına çıkacak. Cengiz'in konuşması sır gibi saklanırken, çok sayıda da detay barındırıyor.



İşte öngörüler:



Başkan Mustafa Cengiz, en yüksek olasılık olarak görülen detaya göre 19 Haziran'daki seçimde aday olmayacağını açıklayacak. Aday olması ise çok düşük bir ihtimal...



Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan teknik direktör Fatih Terim'den seçime kadar görevine devam etmesi yönünde istekte bulunacak. Transferler konusunda, endişeli taraftara güvence verecek.



Başkanlığının son döneminde gerçekleştirdiği icraatları (Florya'nın geri alınması, G.Saray Adası, Kemerburgaz arazisinin kulübe kazandırılması) tek tek anlatacak. 29 Mayıs'taki seçimin iptali için dava açan başkan adaylarından Burak Elmas'a cevap verecek.



LEVENT TÜZEMEN: 'ADAY OL' BASKISI VAR!



Başkan Mustafa Cengiz daha önce seçime girmeyeceğini vurgulamıştı. Özellikle sağlık konusunda sıkıntıları var. Ve hâlâ tedavisini aksatmadan sürdürüyor. Ancak son günlerde başkana ekibi içinden 'aday ol' baskısı var.



Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş'un Cengiz'e "Seçime gir, kazanırız" dediğini duydum. Başkan Cengiz bugün icraatları ile ilgili açıklama yapacak. Belki de Terim konusuna değinecek. Ancak bu baskıya vereceği cevabı da merakla bekliyorum.







